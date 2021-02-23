لبنان

مفاجأة نواب

Lebanon 24
23-02-2021 | 00:01
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فوجئ نواب في كتلة فاعلة بلجوء القوى الأمنية إلى استعمال الشدّة ضد أهالي الطلاب المطالبين بتطبيق قانون أقر أصلاً في المجلس النيابي، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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نواب

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