تعيينات مستمرة

يؤكد مستشار سياسي سابق أنّ التعيينات والمتغيرات في قصر بعبدا ستستمر تحسباً لكل الاحتمالات التي قد تحصل في المرحلة المقبلة وتحديداً في كل ما يمت للاستحقاق الرئاسي بصلة