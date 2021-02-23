لبنان

تعيينات مستمرة

Lebanon 24
23-02-2021 | 04:24
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يؤكد مستشار سياسي سابق أنّ التعيينات والمتغيرات في قصر بعبدا ستستمر تحسباً لكل الاحتمالات التي قد تحصل في المرحلة المقبلة وتحديداً في كل ما يمت للاستحقاق الرئاسي بصلة
 
المصدر: النهار
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