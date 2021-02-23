قال مصدر قضائي سابق ان تنحية القاضي صوان تصب في مصلحته بعدما اعلن السيد حسن نصرالله انتهاء التحقيقات وحدد مسارها بما يجعل الوصول الى حقيقة مغايرة محفوفا بالمخاطر