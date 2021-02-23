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Lebanon 24
23-02-2021 | 04:25
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قال مصدر قضائي سابق ان تنحية القاضي صوان تصب في مصلحته بعدما اعلن السيد حسن نصرالله انتهاء التحقيقات وحدد مسارها بما يجعل الوصول الى حقيقة مغايرة محفوفا بالمخاطر 
 
المصدر: النهار
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انفجار المرفأ

حسن نصرالله

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