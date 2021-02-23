لبنان

إخبار ضد وزير الإقتصاد وشركة تجارية بجرم إحتكار اللحوم

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:50
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تقدم المحامون حسن بزي، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، بيار الجمّيل، نجيب فرحات، مريم حمدان، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل،  باسل عباس، جان بيار خليفة والصحافي جوي حداد من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بإخبار أمام النيابة العامة المالية سُجل برقم 370/2021 ضد وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة وشركة سليمان للمواشي ش.م. ل ومديرها حسين سليمان، وذلك على خلفية توقيع الوزير إفادة رسمية غير صحيحة لمساعدة الشركة بعد تنظيم محضر عدلي ضدها من قبل جهاز أمن الدولة بموضوع احتكار لحوم، على أن يُعرض الإخبار على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المصدر: لبنان 24
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