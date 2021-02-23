البزري: سأعلن استقالتي

نقلت قناة الال بي سي عن رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري قوله "انني سأعلن استقالتي من رئاسة اللجنة الوطنية للقاح كورونا في مؤتمر صحفي أعقده في الثانية من بعد الظهر، على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس من دون موافقة من اللجنة الوطني.