لبنان

نجار تابع ملف إعادة إعمار المرفأ ومواضيع اخرى

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:19
A-
A+
Doc-P-796657-637496872783966412.jpg
Doc-P-796657-637496872783966412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار اليوم في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي في حضور المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثل عن مجلس الانماء والاعمار إيلي حلو، مدير مكتب وزير الاشغال شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وتم البحث في متابعة المشاريع القائمة التي تتعلق بتأهيل شبكة الطرق ومشروع النقل العام لبيروت الكبرى إضافة الى موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت ودور البنك الدولي.

وتناول نجار مع المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر أوضاع المديرية وأوضاع مرفا طرابلس وكيف اصبح المرفأ جاذبا تجاريا بحريا ولوجس
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:49 | 2021-02-23
16:35 | 2021-02-23
16:32 | 2021-02-23
16:25 | 2021-02-23
16:24 | 2021-02-23
16:08 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website