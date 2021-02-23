مرتضى: سنوقف أذونات محتكري المواشي المستوردة

شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، خلال اجتماعه مع نقابة مستوردي المواشي في وزارة الزراعة، على أن "أي مستورد أو تاجر يضبط بجرم الإحتكار أو التخزين غير المشروع للمواشي المستوردة المدعومة سيتعرض لإيقاف اذوناته تلقائيا، لأن التعامل المسؤول في هذه المرحلة الدقيقة واجب على الجميع من دون استثناء وان المصلحة الوطنية تعلو فوق كل المصالح".وأكد أن "وزارة الزراعة ستتابع مع المعنيين، كما جرت العادة، للاسراع في إنجاز ملفات نقابة مستوردي المواشي العالقة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان لأنها تمس بالأمن الغذائي الوطني".