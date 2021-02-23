لبنان

مرتضى: سنوقف أذونات محتكري المواشي المستوردة

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:43
A-
A+
Doc-P-796668-637496884959675514.jpg
Doc-P-796668-637496884959675514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، خلال اجتماعه مع نقابة مستوردي المواشي في وزارة الزراعة، على أن "أي مستورد أو تاجر يضبط بجرم الإحتكار أو التخزين غير المشروع للمواشي المستوردة المدعومة سيتعرض لإيقاف اذوناته تلقائيا، لأن التعامل المسؤول في هذه المرحلة الدقيقة واجب على الجميع من دون استثناء وان المصلحة الوطنية تعلو فوق كل المصالح".

وأكد أن "وزارة الزراعة ستتابع مع المعنيين، كما جرت العادة، للاسراع في إنجاز ملفات نقابة مستوردي المواشي العالقة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان لأنها تمس بالأمن الغذائي الوطني".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:33 | 2021-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:45 | 2021-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:49 | 2021-02-23
16:35 | 2021-02-23
16:32 | 2021-02-23
16:25 | 2021-02-23
16:24 | 2021-02-23
16:08 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website