تصريحات احمدي نجاد... جزء من الحملة ضد "حزب الله"

أكدت مصادر مطلعة أن المقابلة التي أجرتها إحدى القنوات المحلية مع الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد تأتي في سياق عام من المحورالمُعادي لإيران، ويقضي بتظهير مواقف نجاد المعارضة نظرا لموقعه السياسي داخل النظام الايراني، والتي قد تخلق نوعاً من الإشكالات مع زيادة الضغوط الاعلامية على بيئة "حزب الله" في إطار المعركة المفتوحة بين الحزب وخصومه.