16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقابة مكاتب السوق تمهل المعنيين 24 ساعة للتراجع عن هذا الأمر
Lebanon 24
23-02-2021
|
21:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت نقابة مكاتب السوق اجتماعا لها بشكل طارئ وعاجل، وذلك مناقشة للتعميم الصادر عن مدير عام هيئة ادارة السير المهندس هدى سلوم والحامل للرقم 1/2021 تاريخ 16/2/2021 الذي حدد تاريخ 22/3/2021 بالسماح لمكاتب السوق وتعقيب معاملات تسجيل السيارات العمل في اقسام ومراكز مصلحة تسجيل السيارات لدى جميع المحافظات.
وبعد التداول في التعميم وتحليل مضمونه الذي نشر عبر مواقع التواصل صدر بيان عن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور جاء فيه: "تبين لدى الاطلاع على مضمون التعميم انه صدر بناء على اقتراح رئيس مصلحة تسجيل السيارات الذي بدوره نسبه الى امين عام مجلس الوزراء اي انفاذا لقرارات الاقفال من جائحة كورونا، وعليه تم الاتصال بعدة مراجع رسمية وحكومية واستشارات قانونية ادارية ابدت رأيها صراحة مخالفة التعميم الذي صدر في عدة نصوص قانونية ودستورية وليست هي المرة الاولى التي اقدمت عليها هيئة ادارة السير على مخالفة الانظمة والقوانين التي اصابت قطاع مكاتب السوق وتعليم قيادة السيارات من ناحية انسانية اقتصادية اجتماعية وصحية في ديمومة عمل هذه المكاتب اضافة الى الخسائر المادية والمالية في ظل ارتفاع الاسعار المرتبط بسعر الصرف والتي ينطبق مفهوم الكارثة الاجتماعية، مما يستدعي الرجوع الفوري عن هذا التعميم المخالف للقانون، واننا ندعو مكاتب السوق في لبنان كافة الى التجهيز والاستنفار من اجل البدء تجهيز خطوات تصعيدية في حال امتنعت هيئة ادارة السير ومعها وزارة الداخلية عن هذا التعميم الظالم في حق عمل مكاتب السوق وعليه نعطي مهلة الى المعنيين اقصاها 24 ساعة للتراجع عن هذا التعميم والا سوف نضطر الى المبادرة قيام اجراءات قانونية وقضائية واعتراضية ضمن حرية الرأي والتعبير الذي كفلها الدستور اللبناني".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
10:30 | 2021-02-23
23/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
20:19 | 2021-02-23
23/02/2021 08:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
14:12 | 2021-02-23
23/02/2021 02:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
Lebanon 24
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
09:30 | 2021-02-23
23/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال أبناء يورغو شلهوب الأجنبي يشغل الجمهور.. تعرفوا إلى طليقته الألمانية (صورة)
Lebanon 24
جمال أبناء يورغو شلهوب الأجنبي يشغل الجمهور.. تعرفوا إلى طليقته الألمانية (صورة)
11:00 | 2021-02-23
23/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:16 | 2021-02-24
بويز لـ "الأنباء": لبنان مصنع للشعارات
00:06 | 2021-02-24
منحى جديد للإتصالات الحكومية
00:00 | 2021-02-24
ارتفع سعر لحم العجل ثم اختفى!
23:45 | 2021-02-23
كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟
23:05 | 2021-02-23
الحزب القومي: على النواب المخالفين لآلية توزيع اللقاح الاعتذار ودفع الغرامات
22:33 | 2021-02-23
مقدمات نشرات الأخبار
فيديو
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
24/02/2021 00:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
21:00 | 2021-02-23
24/02/2021 00:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
24/02/2021 00:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact