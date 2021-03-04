آتٍ من أفغانستان.. ماذا نعرف عن إيان كولارد السفير البريطاني الجديد؟

بعد شهرين على مغادرة السفير البريطاني في لبنان كريس راملينغ، عيّنت السلطات البريطانية الدكتور إيان كولارد خلفاً له، على أن يتولى مهامه في صيف العام الجاري.

وفي التفاصيل أنّ مارتن لونغدن يقوم حالياً بأعمال سفارة بلاده في بيروت بعدما طلب رامبلينغ إنهاء خدماته في العاصمة اللبنانية مبكراً (كان يُفترض أن يتولى مهامه حتى حزيران المقبل).وتعليقاً على تعيينه، نشر كولارد تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أعرب فيها عن سروره، واستعداده للعمل مع "فريق موهوب لتنفيذ أجندة مهمة ومواصلة بناء علاقات وصداقات قيّمة".وبحسبأمس، فإنّ كولارد، واسمه الكامل إيان فرانك كولارد، انضم إلى فريق وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية في العام 2002، أي أنّه يمتلك خبرة عشرين عاماً تقريباَ، وأمضى عاماً في فريق القسم المتخصص بشؤون الشرق الأوسط. ومنذ العام 2020، يشغل كولارد منصب نائب رئيس بعثة بلاده الديبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول.وفي الفترة الممتدة بين العامين 2017 و2019، ترأس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية. أمّا من عام 2013 حتى 2017، فشغل كولارد سفير بلاده في بنما. كما سبق لكولارد أن ترأس قسم شؤون أميركا الشمالية في مكتب خارجية بلاده من 2011 حتى 2013. بالإضافة إلى ما سبق، تولى كولارد منصب سكرتير الدولة الأول في سفارة بلاده في واشنطن، وذلك بعدما كان سكرتيراً ثانياً من 2005 حتى 2008 ضمن بعثة بلاده إلى الأمم المتحدة. في ما يتعلّق بحياته الشخصية، فهو متزوج من السيدة تمارا كولارد، ولهما أربع بنات.في العام الماضي، أنهى دبلوماسيون بريطانيون في الأردن والعالم ماراثونا خيريا عالميا اجتاز العالم في 24 ساعة، بهدف مساعدة العاملين على الخطوط الأمامية والجمعيات الخيرية في كل أنحاء العالم.وشارك الدبلوماسيون وعائلاتهم من 155 سفارة وقنصلية ومفوضية عليا بريطانية في الماراثون، الذي امتد من فانكوفر في الغرب إلى ساموا في الشرق ومن ويلينغتون في الجنوب إلى ريكيافيك في الشمال، لجمع التبرعات لصالح منظمة اليونيسيف والعاملين على الخطوط الامامية.الماراثون العالمي هو من بنات أفكار الدكتور إيان كولارد، وزوجته تمارا؛ حيث أن ابتعاد إيان عن زوجته وبناته بفعل قيود الطيران العالمية ألهمهما إيجاد طرق مبتكرة للبقاء موحدين كعائلة خلال فترة وباء كورونا.