لبنان

الحريري عاد إلى بيروت

Lebanon 24
06-04-2021 | 10:42
A-
A+
Doc-P-810183-637533026031786558.jpg
Doc-P-810183-637533026031786558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد موقع "مستقبل ويب" بأنّ الرئيس المكلّف، سعد الحريري، عاد مساء أمس الإثنين إلى بيروت.

‏‎ ‎

المصدر: المستقبل ويب
مواضيع ذات صلة
سعد الحريري عبر "تويتر": زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق تاريخية بكل الأبعاد واننا نتطلع للقاء البابا على ارض لبنان
lebanon 24
06/04/2021 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة ألمانية في لبنان لبحث تطوير المرفأ والمناطق المجاورة بتمويل أوروبي
lebanon 24
06/04/2021 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
50 الف جرعة من اللقاح الصيني في لبنان.. حسن: المواجهة على اهمية عودة الحياة الى طبيعتها
lebanon 24
06/04/2021 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل "أشاد" به.. أيّ دلالات للموقف السعودي الجديد حول لبنان؟
lebanon 24
06/04/2021 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-04-06
13:27 | 2021-04-06
13:13 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website