الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية بين قواعدها

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخي 6 و7 / 4 / 2021 اعتبارا من الساعة 19.30 ولغاية الساعة 00.30، وبتاريخ 8 / 4 / 2021 اعتبارا من الساعة 19.30 ولغاية الساعة 24.00، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، القليعات، رياق وبيروت".