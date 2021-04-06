مستشفى تنعى أحد العاملين فيها بعد وفاته جراء مضاعفات كورونا

نعى مدير ومجلس ادارة مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، والجهاز الاداري، والطاقم الطبي والتمريضي وكل العاملين فيها، رئيس قسم المشتريات في المستشفى، رباح عفان الذي قضى متاثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، مشيدين بعطاءاته ومناقبيته.وتقدم الجميع باحر التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه، سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته.