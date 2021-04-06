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لبنان
أوضاع بيروت بين المطران عبد الساتر وطالوزيان
Lebanon 24
06-04-2021
|
15:12
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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر النائب العميد جان طالوزيان في زيارة تهنئة بعيد القيامة المجيدة، حيث كانت مناسبة للبحث في القضايا الحياتيّة والمعيشيّة لأهالي بيروت، وتمّ التطرّق إلى سبل التعاون الإنسانيّ والاجتماعيّ لما فيه خير ومساندة أبناء بيروت على مختلف الأصعدة في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
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