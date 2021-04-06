لبنان

أوضاع بيروت بين المطران عبد الساتر وطالوزيان

Lebanon 24
06-04-2021 | 15:12
A-
A+
Doc-P-810257-637533186482795965.jpg
Doc-P-810257-637533186482795965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر النائب العميد جان طالوزيان في زيارة تهنئة بعيد القيامة المجيدة، حيث كانت مناسبة للبحث في القضايا الحياتيّة والمعيشيّة لأهالي بيروت، وتمّ التطرّق إلى سبل التعاون الإنسانيّ والاجتماعيّ لما فيه خير ومساندة أبناء بيروت على مختلف الأصعدة في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:53 | 2021-04-07
01:38 | 2021-04-07
01:23 | 2021-04-07
01:10 | 2021-04-07
01:05 | 2021-04-07
00:56 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website