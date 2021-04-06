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لبنان
الصراف: سلّمت القاضي البيطار نسخة عن الملف الذي يحتوي ما جمعته من معلومات ووثائق متّصلة بملف انفجار المرفأ
Lebanon 24
06-04-2021
|
15:42
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اصدر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع السابق يعقوب الصراف البيان الآتي:
أعلن وزير الدفاع السابق يعقوب الصّراف أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كان قد حدد جلسة الاستماع بتاريخ اليوم٦ نيسان ٢٠٢١ عند العاشرة صباحا للاستماع الى الصراف بناء لرغبته الشخصية بالادلاء بالمعلومات المهمة التي يمتلكها حول القضية.
وأضاف الصراف انه ،خلال الجلسة ، سلمّ القاضي بيطار نسخة عن الملف الذي يحتوي ما جمعه من معلومات ووثائق متّصلة بملف الانفجار المأساوي الذي حصل في مرفأ بيروت آملا أن تساعد او تساهم هذه المعلومات في اظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة والمقصرين والمهملين والمتقاعسين والافراج عن من هو بريء بين الموقوفين، اذا ارتأى القضاء ذلك.
وأكدّ الصراف اهمية الوصول والكشف عن الحقيقة التي يطالب بها اللبنانيون الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وارزاقهم وجزءا كبيرا من عاصمتهم ويكفيهم ما يعيشونه من وضع اقتصادي فائق الصعوبة.
وأما عن محتوى الملف الذي سلمه للقاضي، فأضاف الصراف انه تركه بين يدي القضاء مع لائحة تتضمن بعض المستندات التي من الممكن ان تساعد في اجلاء الحقائق حسب رايه واضعا نفسه بتصرف المحقق العدلي لمساعدته بكلّ ما يطلبه.
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