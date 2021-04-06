لبنان

أوقفا بالتنسيق مع مكتب مكافحة الارهاب.. هذا ما كانا يفعلانه في البقاع الغربي

Lebanon 24
06-04-2021 | 16:28
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 30-3-2021 وفي بلدة القرعون - البقاع الغربي، ونتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت مفرزة زحلة القضائية -بالتنسيق مع مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية- من توقيف شخصَين أقدما على سرقة أدوات كهربائية وصناعية من البلدة المذكورة، وهما:

-  ح. د. (مواليد عام 1999، سوري)

-  ص. إ. (مواليد عام 1994، سوري)

مقيمان في لبنان بصورة غير شرعية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنهما خبّآ المسروقات في مغارةٍ في جرود البلدة.

تمّ ضبط المسروقات وأُعيدت إلى مالِكها. وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته. 
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