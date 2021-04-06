لبنان

مطالبة بتلقيح الطلاب بالجامعات الخارجية.. فما هو موقف وزير الصحة؟

Lebanon 24
06-04-2021 | 17:42
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أعلنت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب ببيان، أن "وفدا منها زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالوزارة بغية التخفيف من الأعباء التي يتكبدها الطلاب في الاغتراب، نتيجة الزامهم الحجر الصحي في الفنادق".

وطالبت الرابطة بـ"إدراج أسماء الطلاب الذين سيسافرون للالتحاق بالجامعات على منصة اللقاح"، مشيرة إلى أن "حسن أبدى تفهمه وتعاطفه، وطلب منها على الفور لائحة بهؤلاء الطلاب لإدراجهم على المنصة".
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