لبنان

لقاح "سينوفارم" للإعلاميين والجيش الأسبوع المقبل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-04-2021 | 19:28
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الجيش والاعلاميون" وموظفون من القطاع العام يتلقون لقاح "سينوفارم" هذا الاسبوع، وعلى ابعد تقدير الاسبوع المقبل، وفق ما اكد لـ"لبنان ٢٤" مصدر في اللجنة العلمية، وذلك بعد وصول شحنة اللقاح الصيني الى بيروت بمقدار 50 الف لقاح، سيتم توزيعها على اساس 10 الاف لقاح للجيش واربعين الف تتوزع  للاعلاميين وموظفي قطاعات مختلفة كالضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وغيرهم.
المصدر: خاص "لبنان٢٤"

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