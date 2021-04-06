لبنان

الكهرباء فُقدت بشكلٍ كاملٍ في بعض الأحياء في المنية...والمحتجون يتحركون

Lebanon 24
06-04-2021 | 19:31
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اعتصم عدد من المحتجين أمام معمل ديرعمار الحراري لإنتاج الكهرباء، بسبب التقنين الكهربائي القاسي الذي تشهده منطقة المنية الإدارية وذلك بالتزامن مع توقف عدد من أصحاب المولدات الخاصة التغذية بالطاقة الكهربائية بعد فقدان مادة المازوت، حيث أطفأوا مولداتهم، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكهرباء بشكل كامل في بعض الأحياء.
في حين نفذ الجيش اللبناني إنتشاراً كثيفاً في محيط المعمل منعاً للإخلال بالأمن.
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