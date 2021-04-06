لبنان

شرو زار المحافظ خضر وعرضا سبل التعاون مع ايدال لمساعدة المزارعين والصناعيين

Lebanon 24
06-04-2021 | 21:09
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زار عضو مجلس إدارة "ايدال" وليم شرو محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في دارته في بعبدا، في "إطار تفعيل عمل "ايدال" لمساعدة العاملين في القطاعين الزراعي والصناعي في مختلف المناطق اللبنانية".

وتطرق البحث، بحسب بيان ل "ايدال"، إلى "سبل التعاون، وتم الاتفاق على اطلاق ورشة عمل تجمع رؤساء البلديات وفعاليات المحافظة من جهة، وايدال من جهة ثانية، للوقوف عند احتياجات المواطنين، في محاولة لتذليل العقبات الموجودة أمام تفعيل أعمالهم، خصوصًا أن المحافظة تشكل نسبة كبيرة من الاراضي الزراعية، ولديها الكثير من الموارد التي يمكن الاستفادة منها".
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