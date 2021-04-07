فرص التأليف تضيق

حسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الفرصة المعطاة لتأليف الحكومة بدأت تضيق، ولم يعد أمام المعنيين سوى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".