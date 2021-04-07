"المستقبل": لا حكومة إذا أصرّ عون على الثلث المُعطل

اعتبرت مصادر مقربة من بيت الوسط أن"لا تشكيل للحكومة إذا بقيَ رئيس الجمهورية ميشال عون مصرّاً على الثلث المعطّل"، كاشفة عن أن "هناك ضغوطاً دوليّة ومحلّية و”حركة” مصريّة تدفع باتّجاه وضع ملف التشكيل الحكومي على سكة الحلحلة".وذكرت المصادر عبر "السياسة" الكويتية أن "المعلومات المتداولة، المنسوبة إلى قصر الإيليزيه، حول إمكانية الجمع بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والرئيس الحريري غير صحيحة".