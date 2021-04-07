لبنان

مصر مستعدّة لمساعدة لبنان

Lebanon 24
07-04-2021 | 00:56
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أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "زيارة وزير الخارجية المصرية تصب في إطار متابعة مصر للوضع في لبنان واهتمامها باستقراره السياسي والاقتصادي مذكرة بأن الرئيس المصري يولي أولوية في هذا المجال ولطالما بعث رسائل في هذا المجال مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع عن كثب والاستفسار عن الملف الحكومي والعراقيل التي تحول دون تشكيل الحكومة سريعاً".

وفُهِم من المصادر أن "مصر ترغب في تأليف الحكومة سريعا وهي مستعدة لمساعدة لبنان في أي مجال، لكن لا معلومات عن مبادرة مصرية في الملف الحكومي وإن مصر تحبّذ التوافق اللبناني".

المصدر: اللواء
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