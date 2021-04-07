مهمّة مصرية منسَّقة مع فرنسا... أفرِجوا عن الحكومة

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "لن يكون أكثر سورياليةً من أن تمرّ عاصفةُ الضغوط الخارجية المتجدّدة من دون أن تُزَحْزِحَ ولو حجراً في جدارِ التعقيدات التي يقبع ملف تأليف الحكومة في أسْرها منذ آب الماضي، فيما البلاد تُصارِعُ، بانكشافٍ سياسي ومؤسساتي كامل، الإعصارَ المالي - النقدي الذي يُنْذِر بخرابٍ معيشي ترتسم مؤشراته في يوميات الشقاء اللبناني.



ولا يأتي من بابِ "الضرب بالرمل الحذَرُ الكبير في بناء توقّعات عالية حيال نتائج تزخيم الخارج إحاطته بالوضع اللبناني، عبر قنواتٍ عربية تعبّر عنها القاهرة وجامعة الدول العربية، وغربية تشكّل محورها الدائم باريس، وفاتيكانية مستجدة، بمقدار ما أنه وليد وقائع ثبّتها مسارُ الأشهر الثمانية الماضية وتعكس استعصاءَ المأزق اللبناني على حلول من "حواضر البيت" بعدما تَكَرَّس ارتباط "بلاد الأرز عبر الأوعية المتصلة بالصفائح المتحركة في المنطقة.

وحتى الساعة، لم يبرز ما يجعل أوساطاً واسعة الاطلاع تخرج من دائرة محاذرة رسْمِ أي آفاق تفاؤلية حيال المسعى البارز، الذي تضطلع به القاهرة في سياق الحضّ على إنهاء المراوحةِ في الحلقة المدمّرة من الفراغ الحكومي، وهو المسعى الذي يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري بيروت اليوم، في إطاره قبل أن تستكمل الجامعة العربية غداً، هذا المسار عبر الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.