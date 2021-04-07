شكوى من غياب اللقاح

يشكو محافظون ومدراء عامون في القطاع العام من تغييبهم عن خطة التلقيح، محمّلين وزير الصحة المسؤولية عن تعطّل أداء عدد من الإدارات الرئيسية نتيجة تفشي الوباء بين كبار الموظفين فيها.

