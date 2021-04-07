لبنان

شكوى من غياب اللقاح

Lebanon 24
07-04-2021 | 04:48
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يشكو محافظون ومدراء عامون في القطاع العام من تغييبهم عن خطة التلقيح، محمّلين وزير الصحة المسؤولية عن تعطّل أداء عدد من الإدارات الرئيسية نتيجة تفشي الوباء بين كبار الموظفين فيها.
المصدر: نداء الوطن
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شكوى

اللقاح

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