لبنان

الجيش: خرقان بحريان للعدو امس في المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
07-04-2021 | 11:17
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الجيش

رأس الناقورة

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