القاضية عون ادعت على سلامة

ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومصرف SGBL بملف التحويلات المصرفية التي أدت الى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بإنهيارها.