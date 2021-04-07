حركة حماس تسلّم 6 "ديجنتيرات" كهربائية للَّجنة الشعبية في مخيم البداوي

ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس تحت عنوان "حماس حدك" أطلقت الحركة مشروعها السابع في مخيم البداوي، حيث سلمت الحركة 6 ديجنتيرات كهربائية للَّجنة الشعبية في مخيم البداوي بهدف التخفيف عن المحطات الكهربائية الرئيسية وإعادة الكهرباء المقطوعة عن بعض الأحياء، ومعالجة الأعطال الكهربائية المتكررة في المخيم.وزار وفد من حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي للحركة مهدي عساف ومندوب الحركة في اللجنة الشعبية وائل زيد، مكتب اللجنة الشعبية في مخيم البداوي وكان باستقبالهم مسؤول اللجنة الشعبية أحمد شعبان وأعضاء اللجنة.وقال عساف:" بسبب المشاكل المتكررة في الشبكة الكهربائية في مخيم البداوي بسبب الضغط السكاني، نقدم اليوم باسم حركة حماس هذا المشروع المتواضع ضمن سلسلة المشاريع التي أعلن عنها رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ المجاهد إسماعيل هنية خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وهذا أقل الواجب تجاه شعبنا الفلسطيني الصامد".وأكد عساف استمرار حركته في دعم صمود الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المخيمات ستبقى محطة لحين العودة إلى فلسطين المحتلة، داعيًا إلى توحيد الجهود لدعم شعبنا الفلسطيني لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا وشعبنا الفلسطيني.من جهته، شكر مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البداوي حركة حماس على هذا المشروع، مؤكدًا أن اللجنة الشعبية ستقدم هذه الأمانة لشعبنا الفلسطيني وستسعى مع المعنيين لمتابعة مشاكل المخيم وأهله.وكانت حركة حماس قد أطلقت نهاية شهر كانون الأول باكورة مشاريعها التنموية في المخيمات الفلسطينية في لبنان من مخيم عين الحلوة تحت عنوان "حماس حدك"، ونفذت مع هذا المشروع سبعة مشاريع متنوعة شملت العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، من بينها تقديم مساعدة مالية لنحو 1200 طالب جامعي بالإضافة إلى بعض مشاريع صيانة وتأهيل بعض الشوارع والطرق الرئيسية في المخيمات الفلسطينية بالإضافة إلى تقديم مادة المازوت لمخيمات البقاع.