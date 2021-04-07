على اوتوستراد العبودية.. ضربوه وسلبوا أمواله

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مسلحين أقدموا بعد ظهر اليوم، على سلب المواطن م. ف. م. مبلغا من المال على اوتوستراد العبودية- منجز في عكار، بعدما أمعنوه ضربا.