لبنان

تجمع أصحاب الصيدليات أعلن تعليق الاضراب

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:31
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أعلن "تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان" في بيان، "تعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم الخميس، بعد استجابة معالي وزير الصحة مشكورا لمطالب الصيادلة بدعم القطاع الصيدلي الذي يقف على شفير الانهيار ولو باليسير الذي يسد الرمق ولا يروي، وبعد الجهود الحثيثة التي بذلها سعادة نقيب الصيادلة لتحقيق هذه الغاية، وبعد التضامن الكامل وغير المسبوق من كل صيادلة لبنان وتوحدهم خلف مطالبهم المحقة".

وطلب التجمع من وزير الصحة "استكمال ما بدأه عبر الضغط على شركات الادوية للتوقف عن احتجاز الادوية وحليب الاطفال لديها وتسليمه بشكل عادل الى كافة الصيدليات، حفاظا على الامن الصحي والغذائي للمواطنين".
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