لبنان

منعاً لتهريب المازوت...هذا ما يقوم به محتجون في المحمرة

Lebanon 24
07-04-2021 | 21:04
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يعمد محتجون على تفتيش الشاحنات المارة على الطريق الدولية في منطقة المحمرة لمنعها من تهريب المازوت إلى داخل الأراضي السورية.
مما تسبب في زحمة سير خانقة في المنطقة.
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