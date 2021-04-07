لبنان

17 حالة كورونا إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 5 و4 الحالي

Lebanon 24
07-04-2021 | 21:13
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أفادت وزارة الصحة العامة، أنه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 4 و 5 نيسان، أظهرت النتائج وجود سبع عشرة (17) حالة إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 4/4/2021 كالتالي:
حلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 5/4/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)".
المصدر: الوكالة الوطنية
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