لبنان

الضغوط تتكثّف بحثاً عن مخرج حكومي

Lebanon 24
08-04-2021 | 01:59
A-
A+
Doc-P-810770-637534442638666668.jpg
Doc-P-810770-637534442638666668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استبعدت مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي حصول أي انفراجة قريبة في عملية التشكيل، أقلّه في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن "ما بين الزيارات الدولية إلى لبنان وسفر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى الفاتيكان لا شيء يوحي بأي تحرك داخلي أو حلحلة خارجية، ما يؤكد أن لا حكومة هذا الشهر إلا إذا حصلت أعجوبة".

وأكدت الأوساط عبر "القبس" الكويتية أن "الضغوط الدولية والعربية تتكثف في كل الاتجاهات بحثاً عن مخرج حكومي، سواء عبر زيارة وفود إلى بيروت أو عبر مشاورات واتصالات دولية ثنائية وثلاثية".

المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:32 | 2021-04-08
11:30 | 2021-04-08
11:12 | 2021-04-08
10:57 | 2021-04-08
10:54 | 2021-04-08
10:47 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website