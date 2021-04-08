الضغوط تتكثّف بحثاً عن مخرج حكومي

استبعدت مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي حصول أي انفراجة قريبة في عملية التشكيل، أقلّه في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن "ما بين الزيارات الدولية إلى لبنان وسفر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى الفاتيكان لا شيء يوحي بأي تحرك داخلي أو حلحلة خارجية، ما يؤكد أن لا حكومة هذا الشهر إلا إذا حصلت أعجوبة".وأكدت الأوساط عبر "القبس" الكويتية أن "الضغوط الدولية والعربية تتكثف في كل الاتجاهات بحثاً عن مخرج حكومي، سواء عبر زيارة وفود إلى بيروت أو عبر مشاورات واتصالات دولية ثنائية وثلاثية".