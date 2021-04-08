هجرة متزايدة

يلاحظ أنّ أعداداً كبيرة من الشباب ولا سيما من متخرجي الجامعات، تغادر إلى بعض الدول الأفريقية بعد انسداد الأفق أمامها في الداخل وصعوبة الهجرة إلى أميركا وأوستراليا وكندا.