لبنان

هجرة متزايدة

Lebanon 24
08-04-2021 | 04:14
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 يلاحظ أنّ أعداداً كبيرة من الشباب ولا سيما من متخرجي الجامعات، تغادر إلى بعض الدول الأفريقية بعد انسداد الأفق أمامها في الداخل وصعوبة الهجرة إلى أميركا وأوستراليا وكندا.
المصدر: النهار
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