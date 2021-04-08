نسخة من الاعلام

فوجئ مشاهدو التلفزيون بمراسلة تلفزيونية تقدم نسخة عن اتفاق التنقيب عن النفط السوري الى وزير الخارجية الذي سرّ بها لانه طلب من دوائر الوزارة نسخة لم تتوافر بعد