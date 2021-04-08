نسخة من الاعلام

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Lebanon 24
08-04-2021 | 04:20
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فوجئ مشاهدو التلفزيون بمراسلة تلفزيونية تقدم نسخة عن اتفاق التنقيب عن النفط السوري الى وزير الخارجية الذي سرّ بها لانه طلب من دوائر الوزارة نسخة لم تتوافر بعد
المصدر: النهار
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وزير الخارجية

التنقيب عن النفط

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