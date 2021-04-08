سعيد: ثنائية "حزب الله" و"التيار" تكريس للاحتلال

قال النائب السابق فارس سعيد في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إنّ "عدم زيارة شكري باسيل وحزب الله رسالة عربية واضحة بأن الثنائية المتمثلة بالتيار الوطني الحر وحزب الله تكرّس الاحتلال الايراني على لبنان، والوزير المصري تجنب ان يكرّس هذا الاحتلال".