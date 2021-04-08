لبنان

سعيد: ثنائية "حزب الله" و"التيار" تكريس للاحتلال

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:24
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قال النائب السابق فارس سعيد في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إنّ "عدم زيارة شكري باسيل وحزب الله رسالة عربية واضحة بأن الثنائية المتمثلة بالتيار الوطني الحر وحزب الله تكرّس الاحتلال الايراني على لبنان، والوزير المصري تجنب ان يكرّس هذا الاحتلال".
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فارس سعيد

لبنان

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