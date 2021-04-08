لبنان

وزير الخارجية التقى نظيره السويسري: أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان للحفاظ على صيغته المتعددة

Lebanon 24
08-04-2021 | 10:54
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس الذي غادر من دون تصريح.

وأوضح الوزير وهبه أنه تبادل ونظيره السويسري "في المقاربة السويسرية لبعض القضايا في الشرق الاوسط مثل حقوق الانسان وحرية الاعلام والتعبير وعقوبة الاعدام". وأشاد "الوزير السويسري بالمواقف التي تتخذها الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية"، مؤكدا "وقوف بلاده الى جانب لبنان للحفاظ على صيغته المتعددة والتي تميز الشعب اللبناني".
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