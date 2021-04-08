لبنان

سلسلة احكام لمحكمة جنايات البقاع

Lebanon 24
08-04-2021 | 11:46
A-
A+
Doc-P-810903-637534793208255489.jpg
Doc-P-810903-637534793208255489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة احكام في حق متهمين بالسرقة والتزوير وترويج عملة مزورة، وترواحت الاحكام بين تغريم المتهمين والسجن مع الاشغال الشاقة.
مواضيع ذات صلة
المحكمة الخاصة بلبنان: يحتفظ سليم عياش بصفته فرداً بالحقّ في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة
lebanon 24
08/04/2021 17:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الخاصة بلبنان: غرفة الاستئناف قررت بأكثرية قضاتها أن محاميَي الدفاع اللذين يمثلان سليم عياش غيابيًا لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم استئنافٍ طعنًا بالحكم
lebanon 24
08/04/2021 17:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الخاصة بلبنان: جلسة تمهيدية سادسة في قضية عياش في 24 الحالي
lebanon 24
08/04/2021 17:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تولبرت رئيسا لقلم المحكمة الخاصة بلبنان
lebanon 24
08/04/2021 17:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2021-04-08
16:27 | 2021-04-08
16:07 | 2021-04-08
16:02 | 2021-04-08
16:00 | 2021-04-08
15:41 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website