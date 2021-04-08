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لبنان
من هو القاضي الذي قلده عون وسام الإستحقاق اللبناني؟
Lebanon 24
08-04-2021
|
14:43
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قلد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالوزير السابق سليم جريصاتي، عضو المجلس الدستوري القاضي انطوان بريدي وسام الاستحقاق اللبناني من درجة فضي ذو السعف، تقديرا لعطاءاته وعمله في القضائين العدلي والإداري، في احتفال اقيم في منزل المكرم في قرنة شهوان، في حضور رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز وعضو الهيئة القاضي محمد فواز وعضوي المجلس الدستوري القاضيين عوني رمضان ورياض ابو غيدا والعائلة واصدقاء.
وقال جريصاتي :" تقديرا لمسيرتكم المهنية في مجال القضاء والعدل على مر العقود قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحكم وسام الاستحقاق اللبناني من درجة فضي ذو السعف وكلفني فشرفني ان اقلدكم اياه وان اتقدم منكم بأحر التهاني".
اضاف :"كان يشرفني بالشخصي ان امثل فخامة الرئيس في هذا التكريم لما اكنه للرئيس بريدي ولمجلس شورى الدولة ولهيئة التشريع والاستشارات وللمجلس الدستوري الذي كنت يوما ما عضوا فيه ولكل منكم من تقدير عال للقضاء اللبناني عامة ، مسيرة هذا الرجل تدل على شيء واحد فقط، العطاء، الرئيس انطوان بريدي اعطى لبنان واخذ القليل القليل منه وهذه هي مناسبة التقدير والتكريم اليوم ".
بريدي
ورد القاضي بريدي بكلمة قال فيها: "الشكر موصول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على لفتته الكريمة بمنحي وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف ، انني أضع هذه البادرة الانيقة في خانة التتويج لمسيرة قضائية طويلة لم أتوقف خلالها، حتى في اصعب ظروف الحرب، عن بذل اقصى الجهود لاعلاء كلمة الحق، وكفى شاهدا على هذه المسيرة آلاف الاستشارات التي عملت عليها في هيئة التشريع والاستشارات، هذه الهيئة التي كرست لها ما يقارب الاربعين سنة من حياتي سعيت خلالها الى منحها الثقل الذي تستحقه واظنني نجحت في ذلك".
وأضاف: "ان تعييني رئيسا للغرفة الخامسة في مجلس شورى الدولة قبيل بلوغي سن التقاعد وتعييني في المجلس الدستوري من بعده، مكنني من الاحاطة بالتحدي الاساس الذي يتوجب ان يتصدى له القاضي، اي قاض سواء في القضاء العدلي او الاداري او الدستوري الا وهو ان يكون رجل دولة يحرص في ممارسته للسلطة على حفظ هيبة القانون دون ان ينسى ان غاية وجود هذه الهيبة هي صون كرامة الانسان اولا واخيرا".
وختم :" لا املك سوى ان اعود واشكركم على تكريمي في هذا الظرف الصعب الذي يمر به وطننا والذي سيجتازه باذن الله بفضل ارادة الوطنيين من ابنائه وهم كثر".
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