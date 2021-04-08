لبنان

الموسوي: التدقيق الجنائي معركة تستحق وتستوجب دعم كل القوى

Lebanon 24
08-04-2021 | 14:53
A-
A+
Doc-P-810973-637534905872085096.jpg
Doc-P-810973-637534905872085096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر مقرر لجنة الادارة والعدل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي في تصريح "أن لبنان يعيش احدى اكثر لحظاته المأسوية المفصلية غير المسبوقة على مستويات عدة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية، وكلها ناشئة عن تفشي الفساد وتجذره في البلد".

 
ورأى "ان هذا الفساد هو فساد بنيوي، يعشش في مفاصل الدولة وبنيتها المؤسساتية، ويتمتع برعاية وحماية سياسية في الدرجة الأولى و"تطنيش" بل تواطؤ من بعض القضاء أيضا"، وقال:"ان الأزمة تعبر في بعض وجوهها عن عطب عميق في النظام السياسي المعتل".

ورأى الموسوي "ان مسألة التدقيق الجنائي تحتل مرتبة الصدارة في اولويات الانقاذ والاصلاح للوضعين المالي والاقتصادي، وإنها معركة تستحق وتستوجب دعم كل القوى الحريصة على الوطن واهله". وأكد "ان من واجبات مصرف لبنان التقيد بالقانون الصادر في هذا الشأن".

وشدد الموسوي على "ان فرصة الانقاذ لم تستنفذ بعد ولكنها تكاد، لذلك وجب دعم مسألة التدقيق الجنائي حتى النهاية كإحدى طرق الانقاذ الحتمية في هذا المجال".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2021-04-08
16:27 | 2021-04-08
16:07 | 2021-04-08
16:02 | 2021-04-08
16:00 | 2021-04-08
15:41 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website