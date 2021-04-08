دهم محال لبيع المواد الغذائية في الهرمل.. غش وتلاعب بالأسعار

دهمت دورية من شرطة بلدية الهرمل بمؤازرة عناصر مكتب أمن الدولة في الهرمل، عددا من محال بيع المواد الغذائية، حيث تم تسطير محاضر ضبط بحق البعض، وذلك بجرم الاحتكار والتلاعب بالأسعار والغش في بيع المنتوجات المدعومة.