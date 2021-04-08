لبنان

الراعي التقى سفير النروج في بكركي

Lebanon 24
08-04-2021 | 15:40
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير النرويج في لبنان مارتين ايتيرفيك، في زيارة بروتوكولية هي الأولى له الى الصرح، بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان.


وأعرب ايتيرفيك عن "اعجابه الكبير بلبنان وشعبه" متمنيا "ان تحمل الأيام المقبلة الخير الى اللبنانيين كافة".
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