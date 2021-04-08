لبنان

دياب اطلع من وفد الماني على دراسة أولية حول إعادة تفعيل مرفأ بيروت تجاريا وسياحيا

Lebanon 24
08-04-2021 | 17:10
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم وفدا ألمانيا من شركة "هامبورغ بورت" للاستشارات، برئاسة مديرها العام سهيل ماهيني، المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وافريقيا لارس غراينر، المهندسة هرميل شنيل، السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة، والمديرة التنفيذية للعمليات في المجلس اللبناني الألماني للأعمال ماري الجلخ، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب الرئيس دياب القاضي خالد عكاري.

وعرض الوفد دراسة أولية حول كيفية إعادة تفعيل مرفأ بيروت من الناحيتين التجارية والسياحية.
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