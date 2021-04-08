وزير الصحة بحث مع سفير تركيا في تعزيز التعاون الصحي

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن بعد ظهر اليوم السفير التركي الجديد في لبنان علي باريش اولوسوي، في زيارة تعارف بروتوكولية لمناسبة بدء مهامه.وكانت مناسبة للبحث في سبل تعزيز التعاون الصحي، ولا سيما متابعة تشغيل المستشفى التركي الحكومي ومشاريع الدعم المقدمة من وكالة التعاون والتنسيق التركية TIKA.