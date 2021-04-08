إنه الحب... هذا ما أقدم عليه أحد الشبان في منطقة أبي سمراء

نتيجة خلاف بينه وبين أهل حبيبته أقدم أحد الشبان على إطلاق عيارين ناريين في الهواء من مسدس حربي في منطقة أبي سمراء طرابلس شارع طريق الشفاء، ليفر بعدها إلى جهه مجهولة.