18
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إنه الحب... هذا ما أقدم عليه أحد الشبان في منطقة أبي سمراء
Lebanon 24
08-04-2021
|
19:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
نتيجة خلاف بينه وبين أهل حبيبته أقدم أحد الشبان على إطلاق عيارين ناريين في الهواء من مسدس حربي في منطقة أبي سمراء طرابلس شارع طريق الشفاء، ليفر بعدها إلى جهه مجهولة.
مواضيع ذات صلة
إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في أبي سمراء - طرابلس
Lebanon 24
إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في أبي سمراء - طرابلس
09/04/2021 01:31:52
09/04/2021 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة بريان في تكساس: قتيل و4 جرحى في عملية إطلاق نار
Lebanon 24
شرطة بريان في تكساس: قتيل و4 جرحى في عملية إطلاق نار
09/04/2021 01:31:52
09/04/2021 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال شخص يشتبه تورطه بإطلاق نار في مدينة بريان بولاية تكساس
Lebanon 24
اعتقال شخص يشتبه تورطه بإطلاق نار في مدينة بريان بولاية تكساس
09/04/2021 01:31:52
09/04/2021 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: جرحى في إطلاق نار بمدينة بريان بولاية تكساس بينهم حالات حرجة
Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: جرحى في إطلاق نار بمدينة بريان بولاية تكساس بينهم حالات حرجة
09/04/2021 01:31:52
09/04/2021 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي سمراء
إطلاق نار
تابع
الأكثر قراءة
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
Lebanon 24
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
18:20 | 2021-04-08
08/04/2021 06:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
09:00 | 2021-04-08
08/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
19:22 | 2021-04-08
08/04/2021 07:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
08:57 | 2021-04-08
08/04/2021 08:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
15:30 | 2021-04-08
08/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:16 | 2021-04-09
الجيش يوقف ٤ مطلوبين في باب التبانة
01:00 | 2021-04-09
أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها
00:54 | 2021-04-09
عون جادّ في موضوع التدقيق الجنائي
00:49 | 2021-04-09
الأزمة مستعصية.. ولا بوادر انفراج
00:27 | 2021-04-09
تشاؤم مصري من مستقبل لبنان
00:13 | 2021-04-09
صراع خيارات ووجود سياسي بين الحريري وباسيل
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
21:00 | 2021-04-08
09/04/2021 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
18:00 | 2021-04-08
09/04/2021 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
15:00 | 2021-04-08
09/04/2021 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact