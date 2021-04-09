لبنان

الأزمة مستعصية.. ولا بوادر انفراج

Lebanon 24
09-04-2021 | 00:49
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قالت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة "اللواء" ان "الاهتمام الذي تجلّى من مصر وجامعة الدول العربية لمساعدة لبنان لتجاوز ازمته ينطلق من الخشية من تفاقم الاوضاع وانعكاسات عدم تأليف الحكومة على هذه الاوضاع"، مشيرة إلى ان "الاستعداد للمساعدة في اي مجال تكرر على لسان المسؤولين الذين زاروا لبنان مؤخراً، لكن الازمة مستعصية ولا بوادر انفراج على اي صعيد والمحركات الحكومية شبه متوقفة بانتظار امر ما. وفهم من المصادر ان تشديداً برز على موضوع اتفاق الطائف والالتزام به وبالنصوص الدستورية".
المصدر: اللواء
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