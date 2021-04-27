مرتضى: شهادة المنشأ لا تمر على الوزير بل بالموظف

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ان "شهادة المنشأ لأي شحنة لا تمر على وزير الزراعة بل تمر بالموظف"، مؤكدا ان "هذا الموضوع يجب أن يذهب إلى القضاء"، وتابع: "لم يصلني أي ملف لا من الجمارك ولا من القضاء حتى اليوم".وأوضح مرتضى في حديث تلفزيوني أن "الموظف في وزارة الزراعة مخول ان يمضي على شهادة المنشأ لأي منتج، ونحن بدأنا التحقيقات في الموضوع".