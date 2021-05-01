لبنان

شعلة النور المقدس في بلدات مرجعيون

Lebanon 24
01-05-2021 | 16:05
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وصلت شعلة النور المقدس الذي فاض من قبر السيد المسيح، في كنيسة القيامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى بلدات قضاء مرجعيون، حيث كان بانتظارها المؤمنون، وجاء بها الأب غريغوريوس سلوم من مطار بيروت الدولي، الى رعايا الكنائس الارثوذكسية في القضاء.

وجالت الشعلة من بلدة دير ميماس، الى كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة برج الملوك، وبعدها الى كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة جديدة مرجعيون، الى آخر محطة لها في قضاء مرجعيون، وهي كنيسة القديس جاورجيوس في إبل السقي، التي استقبلها أهالي البلدة بالشموع والترانيم الدينية.

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