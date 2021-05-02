لماذا طرح باسيل الإنتخابات النيابية المبكّرة؟ 

يقول بعض المطلعين على أجواء الإتصالات الجارية في الكواليس السياسية أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لم يطرح موضوع الإنتخابات النيابية المبكرة إلاّ من باب المزايدات على الساحة المسيحية، خصوصًا أن "القوات اللبنانية" إستطاعت من خلال هذا الطرح أن تسجّل تقدّمًا بالنقاط على "التيار الوطني"، مع العلم أن هذه المعادلة في حسابات "ميرنا الشالوحي" لا تتطابق مع ما ترّوج له معراب.