كلام جنبلاط في العلن وفي السرّ هو هو

يقول بعض الذين يتردّدون على قصر المختارة أو "كليمنصو" أن المواقف التي يعلنها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في جلساته الخاصة هي نفسها التي يعلنها، وهي تتسم بالصراحة التامة، من دون زيادة أو نقصان، وتحمل الكثير من القلق حيال المرحلة المقبلة امنيا واجتماعيا وسياسيا.